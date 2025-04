Via Verga, palazzetto dello sport verso la riapertura 

Dopo anni di degrado e proteste delle società, il palazzetto dello sport di via Verga è stato finalmente rimesso a nuovo. Ora si procede con gli ultimi ritocchi prima della riapertura. «Nei prossimi giorni – spiega il sindaco di San Gavino Stefano Altea – sarà asfaltato il piazzale e saranno realizzati gli impianti di illuminazione esterna e la videosorveglianza. Tra poche settimane il palazzetto completamente riqualificato sarà fruibile per le nostre società sportive e gli istituti scolastici. All’interno sono stati conclusi i lavori. La nuova amministrazione ha investito nella struttura 122.460 euro a cui vanno aggiunti i 400mila euro investiti durante la precedente consiliatura.

A San Gavino sono numerose le società che utilizzano l’impianto di via Verga come il Club Pallavolo Monreale e la Vitalis Basket. A pochi passi dal palazzetto dello sport in via Dante ci sono due campi da tennis comunali e per le attività delle tante associazioni locali ci sono anche le palestre di via Foscolo e di via Paganini dell’istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea”. A questi impianti si aggiunge il campo sportivo Santa Lucia e l’impianto circondato dalla pista di atletica in via Convento.

