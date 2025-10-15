VaiOnline
Quartucciu.
16 ottobre 2025 alle 00:12

Via Verdi, marciapiede dissestato: «Comune, intervieni» 

In via Verdi, all’altezza del numero 5, un tratto di marciapiede presenta da tempo un evidente dissesto: alcune mattonelle mancanti e una porzione di pavimentazione deteriorata rendono il passaggio meno agevole per pedoni e residenti.
Il disagio riguarda diversi metri di marciapiede, in corrispondenza di un accesso condominiale. I residenti auspicano che, con la prossima manutenzione ordinaria, possa essere inserito anche questo intervento.
A segnalare la situazione è Natalino Meloni, cittadino residente nel quartiere. «Da circa un anno il marciapiede è in queste condizioni», spiega. «È una zona frequentata ogni giorno, e sarebbe importante che venisse ripristinata. Non si tratta di una grande opera, ma di un piccolo intervento di manutenzione che restituirebbe decoro e sicurezza ed eviterebbe problemi sia a noi residenti del palazzo che a chi transita nel marciapiede. Penso ad esempio ad anziani, carrozzine o persone con passeggini. Il problema è che, se non si interviene per tempo, il deterioramento rischia di peggiorare sempre di più rendendo più difficoltose le operazioni di ripristino». Meloni racconta che la questione è già stata portata all’attenzione del Comune. «Sono certo – aggiunge – che l’amministrazione farà il possibile per intervenire».

