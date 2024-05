Via Verdi, addio al fango: arrivano asfalto e illuminazione 

In via Verdi a Sestu ora è tutta un’altra musica. Dalle ruote che rimbombano sullo sterrato, si passa al silenzio perché scorrono sull’asfalto. Un volto nuovo per questa zona periferica di Sestu, che è riqualificata completamente per diventare più bella. Addio al fango e anche al buio di notte.

«Siamo alle battute finali», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo urbano, Massimiliano Bullita, «i lavori in via Verdi sono nel tratto che va da via Palestrina a via Catalani e si collega a via Mascagni. È stata costruita anche una rotatoria. Oltre che l’asfalto, abbiamo realizzato un sottofondo, le reti fognarie, di acquedotto, elettriche, telematiche, e i marciapiedi. Arriverà pure l’illuminazione pubblica a Led nella strada e nella rotatoria».

L’investimento è di oltre seicentomila euro: «È stato difficile gestire i problemi sorti durante i lavori: c’erano varie interferenze dovute a impianti realizzati nel passato, inadeguati e incompatibili, ma grazie all’impegno dell’Ufficio tecnico tutti i problemi sono stati brillantemente risolti».

Il prossimo passo è «riqualificare anche via Mascagni dall’incrocio tra via Beethoven e via Verdi, con altri ottocentomila euro. Arriverà anche il verde nelle aiuole e nella rotatoria, a cura dell’assessora Roberta Argiolas».

Con quest’opera «diamo risposta ai disagi dei residenti, soprattutto per la viabilità», spiega la sindaca Paola Secci, «e si risolve il problema del terriccio che intasava poi le fogne. Il successivo intervento in via Mascagni completerà una viabilità di grande importanza per la nostra cittadina».

