Via vai delle ruspe tra centro e Silì 

Chiudono due cantieri, ne aprono quattro. Aprile, per la città di Oristano, sarà un mese “intenso” sotto il profilo dei lavori pubblici. Se nelle piazze Manno e Pintus gli interventi di riqualificazione sono ormai in dirittura d’arrivo, in piazza Mariano, nel centro storico, al campo Tharros e nell’impianto sportivo di Silì i lavori sono ai nastri di partenza

In centro

Ai piedi dell’antica reggia giudicale, tra qualche giorno il cantiere spegnerà la prima candelina. Dopo un lungo periodo di stop, due settimane fa è arrivato il via libera della Soprintendenza alla variante al progetto e l’impresa Ghiaccio ha avviato il completamento della pavimentazione.

Mezzi e operai sono pronti ad entrare in azione in piazza Mariano «presumibilmente entro la fine della prossima settimana», azzarda l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Prevete, che ormai conosce bene il peso degli imprevisti.

Data ancora incerta, ma ormai prossima, anche per l’avvio dell’intervento da un milione e mezzo di euro di riqualificazione del centro storico. «Sono fondi Pnrr - fanno sapere dagli uffici di piazza Eleonora - ci sono tempi rigidi da rispettare. Stiamo temporeggiando per non sovrapporre i lavori a quelli di piazza Manno». Si partirà da via Crispi e nel progetto sono comprese via Carmine, via Ciutadella de Menorca e via Vittorio Emanuele.

Campo Tharros

E poi ci sono gli impianti sportivi. Al campo Tharros il fischio d’inizio (dei lavori) è fissato per martedì. La società biancorossa ha già consegnato le chiavi alla ditta Deplano che, in 120 giorni, dovrebbe completare la sostituzione del manto erboso con uno sintetico di nuova generazione. Salvo ritardi nel collaudo, la nuova stagione agonistica dovrebbe iniziare su un campo nuovo di zecca.

Il presidente Mura

Nel frattempo la squadra maschile e quella femminile dovranno cercare ospitalità per allenamenti e ultime partite di campionato. «Giocheremo la prossima gara a Terralba, per le prossime si vedrà», fa sapere il patron Tonio Mura, deciso a restare al timone anche il prossimo anno dopo un investimento che, tra campagna acquisti, rimborsi e trasferta, sfiora per l’anno in corso i 500mila euro. «Unendo il ribasso d’asta e i 30mila euro del nostro piano d’investimento - spiega - stiamo pensando di realizzare nella tribuna più grande una copertura sulla quale installare un impianto fotovoltaico. Da una parte ci permetterebbe di abbattere i costi, dall’altra speriamo di portare al campo più tifosi».

A Silì

Ruspe in vista anche a Silì. «Anche qui sarà posato il manto sintetico, saranno riqualificati gli spogliatoi e le tribune e sarà realizzato un campo da tennis» osserva l’assessore allo Sport, Tonio Franceschi. La gestione? «Per il momento resterà al Comune - prosegue - ci permetterà di soddisfare le numerose richieste delle società cittadine».

