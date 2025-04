Via Umberto di nuovo a doppio senso 

Poche decine di metri, all’inizio della centralissima via Umberto, a Nuraminis, con una griglia rialzata all’imboccatura a bocca di lupo del canale tombato che raccoglie l’acqua piovana di una buona parte del paese. Una soluzione idraulica, realizzata vent’anni fa, che ha evidentemente evitato allagamenti, ma che determina un restringimento della carreggiata. Da qui il senso unico alternato, con precedenza per chi da via Nazionale imbocca la via Umberto: «È così perché da quella direzione provengono gli autobus di linea». Senso unico alternato però a scomparire perché la griglia rialzata sarà rimossa e sostituita con una a piano terra, carrabile, che consentirà il doppio senso di circolazione.

La scelta

La novità, che segue l’approvazione del nuovo piano del traffico (senso unico di marcia nella via Nazionale, direzione nord-sud, e nel senso opposto di marcia nelle parallele via Repubblica e via Roma), è annunciata dal primo cittadino di Nuraminis.

«L’intervento verrà fatto: il progetto per il rifacimento della bocca di lupo presente in via Umberto non prevede la chiusura, assolutamente, ma il rifacimento: la bocca di lupo sarà assottigliata con una parte resa carrabile da delle griglie apposite. La circolazione, in quel tratto, sarà molto più sicura», argomenta il sindaco Stefano Anni.

In centro

Il progetto, che dovrebbe mandare nel dimenticatoio la strettoia di via Umberto e il senso unico alternato fonte di rallentamenti e incomprensioni fra gli automobilisti che si incrociano, dovrà mettere d’accordo le esigenze di viabilità con quelle della sicurezza in caso di piene, che in passato hanno dato luogo ad allagamenti che solo per fortuna non si sono trasformati in tragedia.

«Dal punto di vista Idraulico non cambia nulla», assicura il sindaco di Nuraminis, reduce dagli incontri con l’Adi (Autorità di distretto idrografico) che avrebbero consentito di fugare i dubbi sulla fattibilità del progetto. «Abbiamo verificato quale fosse la funzionalità della griglia sollevata esistente che, tra l’altro, non è una griglia in sicurezza perché presenta spazi tali per cui potrebbe infilarsi un bambino o una bicicletta. Non c’è nessun problema a realizzare una griglia carrabile perché dopo i lavori fatti negli anni dalle diverse amministrazioni hanno quadruplicato la sezione del canale sotterraneo e l’acqua scorre sotto la strada e non più sopra la strada», continua il sindaco Anni.

Insomma: la situazione attuale, completamente diversa rispetto al passato, dù il via libera all’intervento che, il condizionale è d’obbligo, dovrà dare fluidità al traffico e manterrebbe la sicurezza idraulica.

