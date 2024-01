Via Umberto cantiere I commercianti incontrano il sindaco 

Attraverso un monitor i commercianti di Tortolì hanno appreso le variazioni alla viabilità in corso Umberto. Entreranno in vigore da domani, nel momento in cui mezzi e operai cominceranno i lavori di riqualificazione. L’incontro tecnico, che si è tenuto ieri pomeriggio in Comune, è stato anche l’occasione per un breve dibattito tra esercenti e istituzioni sulla destinazione del Corso: aperto alle auto o Ztl. Ma questo è un discorso futuristico benché, a margine dell’assemblea, Miles Theissen, titolare della Giocheria, abbia espresso la volontà di richiedere un nuovo confronto al sindaco Marcello Ladu per esaminare a fondo l’argomento.

Il primo cittadino ha sottolineato l’approccio costruttivo dei commercianti all’apertura del cantiere, annunciando che durante gli interventi verranno organizzati incontri a cadenza costante per aggiornarli sull’andamento degli stessi. I tempi stimati sono quattro mesi, suscettibili comunque di variazioni per eventuali inconvenienti strutturali o legati alle condizioni atmosferiche. Illustrare le nuove disposizioni sulla viabilità è toccato alla comandante della polizia locale, Marta Meloni.

Il sindaco ha confermato che le fioriere posizionate lungo la prima parte del Corso fino all’incrocio di via Cagliari, ammodernata un anno e mezzo fa, verranno trasferite alla Rocce Rosse per fare spazio a dissuasori in ghisa lamellare cui verrà applicata la catenella.

