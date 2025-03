Via Tuveri e via Brivanda, l’asfalto resta un miraggio 

Nel cuore del paese sono iniziati i lavori di sistemazione dell’asfalto di alcune strade come viale Trieste, ma non lontano e nelle periferie ci sono alcune vie che aspettano da anni la manutenzione.

Una delle situazioni peggiori in via Tuveri, la strada che conduce alla fonderia e che presenta buche e continue avvallamenti con un rischio che aumenta nelle ore serali e notturne a causa della scarsa illuminazione. E non è migliore la situazione nel ponte di via Villacidro: il transito è consentito a senso alternato, si aspettano i lavori del grande cantiere che dovrebbe sistemare sia questo ponte sia quello di via Po posti sul rio Malu.

È in un stato di degrado ed è abbandonata da decenni via Brivanda, nonostante le tante promesse che vengono rispolverate in prossimità delle elezioni comunali. La strada è sterrata da almeno 40 anni e la manutenzione in genere viene fatta sempre dai residenti. Così, a pochi passi dal vecchio passaggio a livello (in disuso) e della provinciale per Pabillonis, in via Brivanda, i residenti devono fare i conti con i continui disagi visto che l’asfalto non è mai arrivato e le buche si formano di continuo nello sterrato.

La sera i disagi aumentano perché manca l’illuminazione: rimangono al buio le case dei numerosi residenti ed anche un asilo nido. Nella vecchia strada ferrata la vegetazione cresce rigogliosa e ogni estate si presenta il rischio di incendi. Con le piogge le enormi pozzanghere nascondono pericolose voragini. I residenti attendono che dalle parole si passi ai fatti. (g. pit.)

