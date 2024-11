Via Turati, si parte con le potature 

Alberi potati e cartelli sostituiti. Dopo la paradossale situazione dello scorso fine settimana, ieri tra le vie Turati e piazza Marcora si è messa una pezza a quello che stava diventando un dilemma.

Venerdì scorso infatti erano stati sistemati cartelli che indicavano il divieto di sosta per le potature con data al 28 settembre e al 2 novembre. Gli operai della ditta Avr che si occupa della manutenzione del verde nelle strade cittadine, sono arrivati però solo ieri mattina a portare avanti le potature e alla fine i cartelli sono stati aggiornati con il cambio della data.

L’intervento, che proseguirà anche nei prossimi giorni, riguarda la potatura delle jacarande, con il taglio di alcuni rami e lo sfoltimento delle fronde. Alcune infatti sono secche e anche pericolose. I lavori sugli alberi stanno riguardando tutte le zone della città dove le piante erano senza manutenzione da tanti anni come appunto il caso di via Turati. Restano comunque ancora delle situazioni critiche: è il caso delle piante lungo via Brigata Sassari, nel tratto verso il ponte, dove le chiome hanno addirittura invaso il marciapiede perché crescendo a dismisura per il peso si sono abbassate. Non solo con le loro radici hanno sollevato la pavimentazione rendendola impraticabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA