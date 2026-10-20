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Igiene pubblica.
21 ottobre 2026 alle 00:35

Via Turati, iniziata la bonifica del giardinetto-discarica 

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Al via le bonifiche nel giardinetto della vergogna. Sono iniziati ieri i lavori per ripulire e rimettere in sesto le aiuole lungo via Turati, passaggio obbligato ogni giorno per centinaia di pazienti che si recano al poliambulatorio Asl.

Da tempo lo spazio era stato trasformato in una discarica a cielo aperto, con rifiuti di ogni tipo ed escrementi e persino con cartelli stradali gettati via dopo recenti lavori e che sono stati ritirati qualche giorno fa. Ad occuparsi dell’intervento sono gli operai della Green Land, incaricati dalla clinica che ha la competenza sull’area che era stata concessa dal Comune.Lo spazio sarà poi recintato per evitare l’accesso degli incivili e sarà ricoperto con la ghiaia.

I lavori prevedono anche la potatura della chioma dell’albero che sta lungo la strada, le cui fronde arrivavano fino al marciapiede. Per fortuna la pianta si trova in buone condizioni e non sarà necessario abbatterla: potrà dunque restare al suo posto per garantire ombra e fresco durante l’estate.

L’intervento riguarderà anche il lato verso viale Marconi: anche qui saranno sfoltite le siepi e sistemata la ghiaia.

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