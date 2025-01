Via Turati, il regno dei vandali 

Scritte sui muri, distese di cocci di vetro, cassonetti distrutti, escrementi e urina anche davanti alle finestre. L’ingresso del centro Aias in via Turati – all’interno del parco del Sole – è il regno del degrado. Sotto le scale, ogni notte si radunano gruppi di balordi che fanno terra bruciata.Tanto che adesso i pazienti e i loro parenti, che ogni giorno si recano al centro per la fisioterapia e per altri servizi essenziali, chiedono interventi immediati da parte delle forze dell’ordine e la sistemazione delle telecamere.

La protesta

Nei giorni scorsi sono stati fatti esplodere anche alcuni bidoni per i rifiuti. «Accompagno il mio assistito due volte a settimana per fare la fisioterapia», racconta Adele Cogoni mentre si appresta a lasciare il centro, «e quello che ogni volta ci troviamo davanti è una vergogna. Questo è un posto dove vengono i malati e non può essere ridotto in queste condizioni, qualcuno deve fare qualcosa».

Amareggiato è anche Tomas Malloru che arriva da Burcei, «da dove ogni giorno porto qui un disabile per le cure» dice, «purtroppo la situazione qui è critica ed è un peccato perché questo potrebbe essere un bel parco e invece è nelle mani dei balordi che hanno deturpato tutti i muri, distrutti i bidoni per i rifiuti e così via. La soluzione? Potrebbero chiudere l’accesso con una sbarra nel lato Aias, fare i parcheggi per i disabili e in questo modo chiudere quella sorta di portico nascosto proprio dove c’è l’ingresso del centro che è quello dove si riuniscono».

Gli abitanti

Ne sanno qualcosa i residenti delle palazzine che si affacciano sul centro Aias e che più volte hanno allertato le forze dell’ordine.Maria Dessì arriva qui a portare sua cugina per la fisioterapia. «Questo dovrebbe essere un posto dignitoso» rileva, «e invece è un rifugio di teppisti. La situazione negli ultimi tempi è molto peggiorata, hanno danneggiato anche un cassonetto». E la cugina Francesca Dessì aggiunge, «tante volte, lo stesso personale del centro, per dare un po’ di decoro prima che arriviamo noi, è costretto a ripulire i bisogni che fanno davanti alle serrande. Una cosa assurda. Dovrebbero mettere le telecamere ma soprattutto aumentare i controlli».

I sindacati

A lanciare l’allarme sono anche i sindacati. «Quanto sta accadendo desta molta preoccupazione» dice il segretario confederale di Uil Sardegna Guido Sarritzu, «perché il tutto è a ridosso di una struttura sanitaria e nelle immediate vicinanze di altre, con il passaggio di utenti ma anche di lavoratori, che facendo i turni escono da lavoro anche la sera tardi». E conclude: «È necessario che le forze dell’ordine e il Comune intervengano per tutelare l’incolumità dei cittadini e dei lavoratori che prestano servizio non solo presso l’Aias ma anche nelle altre strutture sanitarie vicine come quelle dell’Asl».

