Via Turati al mercato va stretta 

Si era parlato di un mese, invece i mesi stanno diventando due. Il mercatino rionale di via Della Musica, spostato per fare spazio ai lavori di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario, continua ad essere allestito tra via Turati e lo spazio parcheggi della chiesa di Santo Stefano, con inevitabili ripercussioni per gli operatori e i cittadini. Si parla di cali di vendite di oltre il cinquanta per cento, soprattutto perché nella zona non ci sono i parcheggi e i clienti fuggono. Ma ci sono anche altri problemi. Così tra le bancarelle, in assenza di certezze sul ritorno nella collocazione abituale in via Della Musica tra via Nenni e via S’Arrulloni, c’è spazio soltanto per i malumori.

Disorientati

«Avevamo messo in conto un ritardo nei lavori e quindi un prolungamento della permanenza nello spazio provvisorio», dice il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «ma se si andrà oltre il 18 marzo come indicato dall’ordinanza, allora il problema comincia a diventare molto serio. Gli operatori denunciano drastici cali delle vendite, prima di tutto perché i clienti abituati a trovarli in un certo spazio sono disorientati e poi perché non si sa dove parcheggiare. Nello spazio parcheggi della chiesa di Santo Stefano ci sono le bancarelle e addentrarsi tra le stradine interne è un caos, tanto che molti sono stati multati ed è chiaro che poi non vengono più». Inoltre «lo spazio tra gli stand nel primo tratto di via Della Musica è strettissimo, non si riesce a passare e molti anziani si sono fatti anche prendere dal panico». Nei prossimi giorni «parleremo con l’amministrazione per capire cosa dobbiamo fare. Noi avevamo fin dall’inizio proposto lo spostamento in via S’Arrulloni, più larga e meglio servita, ma ci avevano detto che non era possibile e ci siamo adeguati».

Vendite dimezzate

Mercoledì, giorno di pioggia, c’è stato un fuggi fuggi generale, e tra gli operatori rimasti l’umore era nero.«Noi abbiamo avuto un calo del cinquanta per cento», conferma Salvatore Portas dallo stand di frutta e verdura, «così come è strutturato il mercato è organizzato male. Troppo dispersivo, non ci sono parcheggi e fioccano le multe. Non si può lavorare così. Non abbiamo mai creduto che i lavori sarebbero finiti in fretta. E poi siamo stretti, ci dobbiamo fare in quattro per farci stare tutto e chi ci cerca dove eravamo prima, trova altri».

Traffico

Amareggiata anche Loredana Canosa dell’intimo, sistemata in uno degli spazi più stretti all’inizio di via Della Musica: «Anche noi abbiamo avuto un calo delle vendite, lo spazio è troppo stretto rispetto a prima. Ci avevano detto che i lavori sarebbero durati poco invece sono passati due mesi e siamo ancora qui. Sarebbe stato meglio andare in via S’Arrulloni, soprattutto per i parcheggi. Il mercato è per la gente ma se impedisci alle persone di venire allora che senso ha?».Tra l’altro i lavori continuano a mandare la città in tilt. La chiusura di via Della Musica da via Turati a via S’Arrulloni in direzione Poetto paralizza le altre strade, facendo convergere in viale Colombo tutto il traffico in arrivo da viale Marconi.

