Via Trincea dei razzi: nuovo giardino entro un mese 

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Seui e di via Trincea dei razzi, che saranno ultimati, secondo le previsioni, in circa un mese.

«Un progetto che finalmente prende forma», sostiene il presidente della Commissione Patrimonio del Consiglio comunale, Marcello Polastri, che ha effettuato un sopralluogo in nove aree verdi della città interessate dai lavori di miglioria, dal valore complessivo di circa 300mila euro: si tratta via Cuoco, via Mentana, Giardino Ausonia e via Beato Angelico, piazza dei Bersaglieri e piazza degli Alpini, piazza Islanda. Aperto nei giorni scorsi anche il giardino di via Africo, mentre sono in corso in questi giorni i lavori nell’area cortilizia della Scuola di via Redipuglia.

In corso nel giardino a due passi dal Liceo Siotto la realizzazione di nuove aree cani, mentre una nuova zona verde prende forma nell’orto dei cappuccini.

«Un plauso all’amministrazione comunale che negli ultimi quattro anni ha investito tante risorse per dotare Cagliari di nuovi spazi verdi in tutti i quartieri, ascoltando le istanze dei cittadini cagliaritani», conclude Polastri.

