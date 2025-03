Via Trieste, ripartono i lavori 

I lavori in via Trieste riprenderanno a breve per essere conclusi entro aprile. Dopo l'interruzione per le feste natalizie, richiesta dai commercianti e accolta con estrema sensibilità dal commissario del Comune Giovanni Pirisi, il cantiere riapre.

«Nessun dubbio sul fatto che i lavori vadano eseguiti – dicono i commercianti – ma il Natale era da salvaguardare perché gli interventi hanno inciso non poco sulle attività che, ovviamente, si sono trovate in difficoltà e hanno richiesto uno stop. Non protesteremo ulteriormente, salvo imprevisti. Via Trieste è tra le più trafficate della città e per questo dal Comune ci hanno garantito che proveranno a essere il più veloci possibile perché, anche con i lavori in corso, la via è talmente trafficata da impedirne la totale chiusura al traffico. Si procederà per corsie per non paralizzare la città. Da quel che sappiamo, gli operai lavoreranno anche di notte per accelerare il tutto e creare minor disagio. Ringraziamo di cuore il commissario Pirisi per averci ascoltato e per aver assecondato tutte le nostre richieste e oltre».

