Via Trento, discarica sul marciapiede 

Una discarica di rifiuti speciali – cavi elettrici e calcinacci – si trova da mesi nel cuore del paese sul marciapiede tra le vie Trento e Nurazzeddu. I materiali hanno fatto la loro comparsa in seguito ai lavori di manutenzione alla rete elettrica, ma da allora nessuno ha pensato di rimuoverli. Non sono mancate le segnalazioni agli uffici comunali ma il risultato è sempre lo stesso. I residenti fanno notare la pericolosità di questi rifiuti che potrebbero entrare in contatto anche con bambini e ragazzi che spesso frequentano via Trento, una delle principali strade di accesso al paese.

È non è questa l’unica discarica che si trova a San Gavino: nelle campagne ci sono diversi cumuli di rifiuti abbandonati soprattutto nella zona di Funtan’e canna non lontano dalla fonderia, ma anche in corrispondenza di numerose strade campestri come quella che porta a Sanluri Stato e che spesso è percorsa da persone desiderose di fare una passeggiata a piedi o in bici. ( g. pit. )

