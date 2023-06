Via Trentino, sprofonda la strada 

Il nubifragio di mercoledì ha presentato il conto in via Trentino: l’acquazzone improvviso e violento ha fatto esplodere una condotta d’acqua piovana e fogne, creando un fiumiciattolo sotterraneo proprio sotto la strada. Ieri mattina l’asfalto si è spaccato. Il conducente di un camion che doveva portare cibo e bevande per la mensa della casa dello studente ha notato la crepa, fermandosi in tempo. Pochi istanti e l’asflato ha ceduto. Si è aperta una voragine che ha mostrato come l’acqua avesse portato via la terra, creando il vuoto sotto la strada.

La preoccupazione

Inevitabilmente gli abitanti della zona, ma anche gli studenti universitari, nel passare vicino alla zona del crollo, subito chiusa al traffico, si sono preoccupati. Alla fine però, come accertato dai vigili del fuoco della caserma di viale Marconi e dal personale del Comune, si dovrebbe trattare di un episodio casuale. Nessun rischio crolli insomma in via Trentino. Si sono subito messi al lavoro le squadre di Abbanoa. «Si tratta della rottura di una condotta di acque piovani e fogne che, a causa dell’abbondante pioggia di mercoledì, si è spaccata. L’acqua ha scavato sotto lastrada, portando via la terra, e l’asfalto è venuto giù», fanno sapere dagli uffici di Abbanoa.

Transenne e disagi

È stato proprio il conducente del camion che ha rischiato di finire nella voragine, a dare l’allarme. Si è fermato a pochi metri dal punto del crollo. Oltre ai vigili del fuoco e alle squadre di Abbanoa e del Comune, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti hanno chiuso la strada all’altezza dell'incrocio con via Molise, piazzando le transenne per impedire che le auto si potessero avvicinare alla zona del crollo. Le vetture parcheggiate sono state fatte spostare.