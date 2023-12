Via Toxiri insicura, i residenti protestano 

Una strada da bollino rosso. Il tratto tra Tortolì e Girasole è tra quelli a più alta densità di traffico dell’Ogliastra.

Le banchine di via Generale Toxiri sono strette e cedevoli, gli incroci ad alta pericolosità incidono sulla sicurezza. Soprattutto quello di via Su Muru Nou, con i residenti che chiedono più sicurezza.

Natale Cannas vive nella zona. Quando esce di casa evita di immettersi in via Toxiri: «È preferibile fare il giro dal quartiere di San Michele piuttosto che percorrere quella strada che è troppo pericolosa. Sia da nord che dall’abitato di Tortolì le macchine arrivano a velocità sostenuta e basta poco per scontrarsi». Cannas invoca l’intervento del Comune.

Assessore comunale dei Lavori pubblici Vincenzo Nieddu è chiaro: «È un intervento inserito nel nostro programma elettorale ed è anche contenuto nelle linee programmatiche che stiamo attuando e, presto, andremo a presentare in Consiglio. È nostra intenzione potenziare il tratto, con una ricucitura verso il lavoro realizzato dal Comune di Girasole». (ro. se.)

