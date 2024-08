Via Toscana, riaperto il sottopasso 

Nel sottopasso ferroviario di via Toscana è stato compiuto un importante intervento per la messa in sicurezza. Sono stati sistemati gli scarichi della pioggia, le caditoie ed è stato realizzato un pozzetto per lo scolo delle acque, per evitare allagamenti nel caso di nubifragi. È stata in particolare sistemata la pavimentazione, con l'eliminazione di buche e nuove griglie di raccolta dell'acqua. Era un problema che si trascinava da anni in quel tratto che collega l'ingresso sud (da Cagliari e Nuoro), con via Toscana, quindi piazza di Sant'Antonio. Il sottopasso di via Toscana, grazie all'intervento della settimana scorsa, ha riaperto la traffico e le auto hanno ripreso a circolare nella più assoluta sicurezza. Nelle prossime settimane anche in quel tratto è prevista la bitumazione. Il sottopasso da almeno 15 anni attendeva questo intervento di manutenzione.

