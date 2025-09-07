Via Toscana, crolla un albero 

Momenti di paura ieri mattina per la caduta di un grosso ramo di pino all’angolo tra via Toscana e via De Gasperi, una strada parallela a via Ugo La Malfa dove, il mese scorso, è crollato un grosso esemplare di pino sopra la facciata di un condominio, danneggiando due balconi.

I residenti, preoccupati, hanno allertato i Vigili del Fuoco i quali, muniti di braccio elevatore e motosega, hanno provveduto a tagliare il vecchio esemplare che, a differenza di quello di via La Malfa, era visibilmente secco e malato.

Intanto, dopo il crollo avvenuto ad agosto, l’Ufficio ambiente del Comune ha incaricato il tecnico agronomo della ditta "Sicilville” e il direttore dell’esecuzione del contratto di gestione del verde urbano di redigere una relazione sulla situazione in cui versano gli alberi della zona. (sa. sa.)

