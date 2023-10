Via Toscana, cantieri da completare 

Via Toscana a Sestu ha visto da poco parecchi lavori che ne hanno migliorato il volto e l’accessibilità per pedoni e cittadini. Purtroppo non tutto è stato fatto alla perfezione. Lo fanno notare vari residenti, che hanno segnalato più volte la cosa anche al Comune o alla Polizia Locale. Le cunette non sono state finite e si notano in diversi punti buche e fili scoperti. I lavori hanno riguardato la posa di un nuovo asfalto, ma anche di cavi, in questo caso svolti da una ditta in appalto con l’Enel. In caso di pioggia il rischio è di avere infiltrazioni. Inoltre qualche incivile ha già cominciato a buttare nelle buche rifiuti vari. Il problema non dipende interamente dal Comune ma dalle ditte appaltatrici.

L’assessore Emanuele Meloni, responsabile dei Lavori Pubblici, spiega: «Il nostro ufficio tecnico ha sollecitato più volte un intervento».

