«Via Tortolì, troppi incivili nell’area dedicata ai cani» 

Nell’area cani di via Tortolì, a Quartucciu sono tante persone che portano all’aria aperta i propri amici a quattro zampe, ma il decoro è messo a dura prova da chi ignora le regole di convivenza. In molti segnalano una situazione che si trascina da tempo, nonostante l’impegno di chi, con senso civico, provvede subito a mantenere pulito lo spazio.

Tanti padroni di cani non puliscono l’area come invece sarebbero obbligati a fare. Un gesto di inciviltà che appare ancora più grave, sottolineano diversi cittadini, vista la presenza di un’apposita paletta accanto al cestino. L’area è attrezzata per essere curata da chiunque la utilizzi, ma qualcuno sembra dimenticarlo. «La situazione è critica a causa dell’inciviltà di alcuni utenti. Il senso civico ci impone di mantenere puliti i luoghi pubblici. Proporrò io stesso al Comune l’installazione di telecamere per garantire il decoro», afferma Filippo Vedele, residente che frequenta l'area. Le segnalazioni si moltiplicano e i problemi non riguardano solo via Tortolì: anche in via Solarussa la scena è simile. Un peccato, osservano i frequentatori, perché gli spazi dedicati agli animali sono un segno di civiltà e rispetto reciproco. L’appello è unanime: servono più attenzione e rispetto per i luoghi che appartengono a tutti.

