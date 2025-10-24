VaiOnline
Quartucciu.
25 ottobre 2025 alle 00:30

«Via Tortolì, troppi incivili nell’area dedicata ai cani» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nell’area cani di via Tortolì, a Quartucciu sono tante persone che portano all’aria aperta i propri amici a quattro zampe, ma il decoro è messo a dura prova da chi ignora le regole di convivenza. In molti segnalano una situazione che si trascina da tempo, nonostante l’impegno di chi, con senso civico, provvede subito a mantenere pulito lo spazio.
Tanti padroni di cani non puliscono l’area come invece sarebbero obbligati a fare. Un gesto di inciviltà che appare ancora più grave, sottolineano diversi cittadini, vista la presenza di un’apposita paletta accanto al cestino. L’area è attrezzata per essere curata da chiunque la utilizzi, ma qualcuno sembra dimenticarlo. «La situazione è critica a causa dell’inciviltà di alcuni utenti. Il senso civico ci impone di mantenere puliti i luoghi pubblici. Proporrò io stesso al Comune l’installazione di telecamere per garantire il decoro», afferma Filippo Vedele, residente che frequenta l'area. Le segnalazioni si moltiplicano e i problemi non riguardano solo via Tortolì: anche in via Solarussa la scena è simile. Un peccato, osservano i frequentatori, perché gli spazi dedicati agli animali sono un segno di civiltà e rispetto reciproco. L’appello è unanime: servono più attenzione e rispetto per i luoghi che appartengono a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Sanità, la Sardegna deve investire di più sulla rete territoriale»

Nino Cartabellotta: la crisi è strutturale e il Governo non riesce a invertire la rotta 
Cristina Cossu
trasporti

La metro riparte e arrivano nuovi doppi binari

Via libera della Regione, stanziati 18 milioni per riqualificare la tratta Monserrato-Settimo 
Luigi Almiento
La storia

«Lacrime di gioia per il nostro Damiano»

Sinnai fa il tifo per il giovane cantautore: «Un grande talento, siamo orgogliosi di lui» 
Francesco Pintore
Il confronto

Manovra, tregua in maggioranza

Tajani smorza i toni, ma sulle banche non cede. Lupi (Nm): «Era d’accordo con noi» 