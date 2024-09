Via Torricelli subito riaperta al traffico 

Riaperta durante la notte tra giovedì e ieri via Torricelli. La chiusura della strada è avvenuta sempre giovedì, di mattina, per la caduta di grossi calcinacci dal cavalcavia dell’Asse mediano. L’intervento da parte delle squadre del Comune è stato immediato e durante la notte la struttura era nuovamente in sicurezza.

Sono stati alcuni automobilisti a dare l’allarme notando dei pezzi di cemento sull’asfalto. Per fortuna nessuno è stato colpito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le prime verifiche. Poi la decisione di chiudere la strada e effettuare i lavori sotto il ponte dell’Asse mediano, con le transenne posizionate per evitare il passaggio dei mezzi. A gestire la viabilità anche le pattuglie della Polizia Locale.

Le squadre degli operai del Comune sono entrate in azione rapidamente e durante la notte l’intervento per la messa in sicurezza del ponte era stato completato. Così da ieri mattina via Torricelli era riaperta al traffico e non ci sono stati più problemi alla viabilità come avvenuto il giorno prima: durante la chiusura inevitabilmente ci sono stati disagi anche perché si è trattato di una disposizione d’urgenza.

