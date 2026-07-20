Via Torino, collegamento alla rete idrica 

Un nuovo passo avanti per il cantiere di Abbanoa in via Torino a Sestu. Giovedì sarà collegata la nuova condotta alla rete idrica delle vie Perugia, Garibaldi e Monserrato. Per svolgere l’intervento, verrà interrotta l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato, dalle 8.30 alle 16.30 circa. I tecnici cercheranno di contenere il più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione. Inoltre l’acqua potrebbe essere torbida per breve tempo dopo la fine delle operazioni, e qualsiasi anomalia si può segnalare al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.Continuano dunque i lavori per migliorare la rete idrica a Sestu, e dopo circa due anni e due milioni di investimento dovrebbero essere alle ultime battute. Per consentire il transito le auto entreranno da via Aosta e poi svolteranno in via Perugia e da lì in via Torino, dove è stato invertito il senso di marcia, verso corso Italia. ( g.l.p. )

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