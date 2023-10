Via Togliatti resterà chiusa 

Via Togliatti, la strada che conduce all'ex zuccherificio di Villasor rimarrà chiusa al traffico e ai pedoni fino al 2024. «Ma non siamo fermi, stiamo richiedendo contributi per bonifiche e sistemando il sistemabile. Abbiamo anche altre novità». Lo assicura il sindaco Massimo Pinna che aggiorna sullo stato di avanzamento delle operazioni chiamati a trasformare i casermoni costruiti per i dipendenti dell’ex zuccherificio in case popolari a disposizione dei residenti.

La storia

L'ex industria saccarifera era stata chiusa prima del 2010, lasciando a casa tanti lavoratori, di cui 80 fissi e 300 stagionali. Subito dopo cominciarono le occupazioni irregolari delle palazzine. Il complesso di via Togliatti, negli anni, è diventato luogo di degrado, tra criminalità e sporcizia: allacci abusivi all'Enel, discariche a cielo aperto, ma anche delitti più gravi, tra aggressioni e non ultimo l'omicidio del 48enne tunisino, Bechir Ben Monsour Kasrouir, nel 2018. Poi, nell'estate 2022 i carabinieri, con un vero e proprio blitz, smantellarono un racket da 200mila euro all'anno basato sullo smaltimento di rifiuti, anche pericolosi. Dopo arrivò lo sgombero e il 24 marzo 2023 le palazzine erano ufficialmente vuote. Nelle settimane successive si tornò a parlare di via Togliatti per via di alcuni roghi, probabilmente dolosi, appiccati nel giro di pochi giorni e probabilmente dalla stessa mano.

L’emergenza

«Dopo lo sgombero abbiamo chiuso la strada per permettere agli operai di intervenire con piccole operazioni sulle palazzine e di pulizia da sterpaglie e alberi pericolanti», racconta il sindaco. «Ora abbiamo chiesto un contributo alla Regione per la bonifica del piazzale dove si trovano i rifiuti. Poi abbiamo colto la palla al balzo: l'assessorato agli Enti Locali ha chiesto ai Municipi di presentare progetti. Noi ne abbiamo presentato due, tra cui uno per la ristrutturazione delle palazzine».

I lavori

Le “caserme” in questione sono composte da 33 alloggi. Già nel 2010 la Regione, secondo il sindaco, aveva concesso un finanziamento di un milione e cento mila euro. «Ovviamente non sono più sufficienti con tutti i rincari», precisa Pinna.

La via Togliatti per il momento rimane chiusa, anche per evitare eventuali nuovi tentativi di occupazione. «Non c'è segnaletica, l’abbiamo chiusa sia per la festa di Santa Vitalia, che porta tanti visitatori nel paese, sia per darci il tempo di agire», chiude Pinna. «Polizia municipale e carabinieri la tengono costantemente d'occhio, intanto. Noi vogliamo che quello stabile torni a noi sorresi. È sempre stato il nostro obiettivo e stiamo operando in quella direzione».