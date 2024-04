Via Tirso, il parco riapre 

Riapre a Sardara il parco comunale Fra Lorenzo. Una ripartenza per nulla scontata, dopo due anni di lucchetti ai cancelli, tre gare deserte, polemiche in Consiglio comunale, proteste delle famiglie e degli sportivi, atti vandalici e tanto degrado. Duecentomila euro erano stati già spesi per rimettere a nuovo gli impianti di calcetto, basket, pallavolo e tennis, 150mila euro sono ora in programma, in parte per riavviare l’attività e in parte per arricchirla di nuovi servizi: un campo da padel, un’area sosta cani, una palestra all’aperto, la sistemazione del vecchio bocciodromo.

Si riparte

C’è attesa per la riapertura di un gioiello verde frequentato anche dai residenti dei Comuni vicini: due ettari di prato che si affacciano sul viale delle Terme, strutture sportive, zone alberate, giochi per bambini e un chiosco. «L’avvio dell’attività - dice il sindaco Giorgio Zucca - è previsto il primo maggio. È stato un cammino lungo ma necessario per mettere in moto una macchina organizzativa, partendo da settembre con la ricerca di un gestore e il recupero dei fondi per eliminare lo stato di abbandono e degrado. Indispensabile una pulizia accurata, il taglio dell’erba, la sistemazione dei muretti di recinzioni in pietra, la potatura degli alberi e piccoli interventi di messa in sicurezza delle strutture».

Il primo cittadino si dice fiducioso. «Non ho dubbi – riferisce Zucca – che questa sia la volta buona. Il progetto prevede diverse iniziative affidate al gestore, un’associazione temporanea d’imprese, la ditta di Alessio Sanna e il centro sportivo Tennis Academy di Collinas. Avranno pieno sostegno dal Comune, nel rispetto degli impegni contrattuali. Oltre a un canone mensile di duemila e 20 euro per cinque anni, dovranno sistemare a loro spese l’area del chiosco, renderla sicura ed accogliente ai tanti visitatori, soprattutto in estate quando il parco assume la funzione di un’area attrezzata con iniziative e serate di musica e spettacoli».

Le critiche

La minoranza, compatta, chiude la questione. «Prendiamo atto - commenta il capogruppo Ercole Melis - del passo indietro dell’amministrazione col ritorno alla gestione unica. Il fallimento del progetto di separazione fisica della struttura, da una parte il verde e dall’altra i campi sportivi, era segnato fin dall’origine. Se avessero ascoltato le nostre proposte, oggi non saremo qui a dover pagare per sistemare un’area abbandonata».

