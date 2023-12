Via Tazzoli, parcheggi pronti all’apertura  

Rush finale per i parcheggi di via Tazzoli, realizzati sulle ceneri dell’ex cinema Astra e allargati di recente dopo la demolizione di un immobile pericolante acquistato dal Comune. Il cantiere di fatto è finito, manca solo la segnaletica che si sta realizzando in questi giorni. Poi l’area per la sosta gratuita - assicura il sindaco Gigi Concu in risposta all’interrogazione della consigliera Francesca Olla - sarà a disposizione dei residenti, clienti delle attività commerciali e dei frequentatori di piazza Si ‘e Boi e del teatro comunale.

