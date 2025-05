Via Tavolara, degrado e proteste 

Proteste nel rione Coldilana, a Iglesias, per un marciapiede abbandonato. Il tratto di superficie pedonale che costeggia il palazzo Racugno, in via Tavolara, fu interessato due anni dal cedimento strutturale del muro di contenimento della strada adiacente e da allora nulla è cambiato. Anzi, con il passare del tempo la situazione è persino peggiorata al punto che la pazienza dei residenti è giunta al limite. «Abbiamo richiamato più volte l’attenzione del Comune - afferma l’insegnante Christian Castangia - affinché intervenisse per risanare i danni causati dall’improvviso collasso del muro che, fortunatamente, non ha provocato danni fisici alle persone. Spiace constatare che abbiamo ricevuto solo tante e rassicuranti promesse da parte dell’amministrazione comunale».

Il palazzo Racugno venne costruito tra gli anni Sessanta e Settanta e rappresenta una delle più grandi opere cittadine. Salì agli onori della cronaca perché nella torrida estate del ‘76 venne occupato da decine di famiglie senza casa o in attesa di assegnazione di alloggio popolare. Gli occupanti vennero poi trasferiti nel già allora dismesso ospedale Santa Barbara di via Isonzo. «In questi due anni la zona interessata al cedimento – continua Castangia – si è trasformata in una piccola discarica a cielo aperto nella quale rifiuti, erbacce e topi la fanno da padroni». A detta dei residenti la misura è colma e non c’è più tempo da perdere in promesse o rimbalzi di competenze e responsabilità.

La promessa

Il neo assessore Nicola Concas, nominato solo poco più di una settimana fa, si è trovato subito tra le mani una bella patata bollente: «Capisco il malcontento dei residenti per una situazione che, effettivamente, si protrae da troppo tempo anche a causa di problematiche non direttamente imputabili all’amministrazione stessa. Appena insediato ho voluto visionare personalmente, con l’aiuto degli uffici competenti, i casi che per gravità e particolarità necessitavano di interventi prioritari: il muro di via Tavolara rientrava tra questi. Per cui mi sento di rassicurare i cittadini che inizieremo i lavori di ripristino già dalla prossima settimana».

RIPRODUZIONE RISERVATA