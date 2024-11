Via Sulki, un fiume dall’asfalto 

Una maxi perdita d'acqua da oltre un mese flagella via Sulki, nel quartiere di Porto Frailis. A pochi passi dalla chiesa di San Giorgio, da uno squarcio sul manto stradale, sgorga un fiume d'acqua che inesorabilmente dopo un percorso di alcuni metri va a finire in un tombino. Impossibile stabilire quanta acqua è andata sprecata. La denuncia è di un residente che dopo aver segnalato la perdita un po' a tutti gli enti, con foto e video segnala anche al giornale il pietoso spreco. Tanto più se pensiamo che si viene da mesi e mesi di restrizioni idriche in mezza Ogliastra, con una siccità mai vista prima e un territorio che stava morendo di sete. Ma intanto le condotte colabrodo restano tali e l'acqua continua a sprecarsi. I residenti non sanno più a quale santo votarsi, mentre attendono un intervento quanto prima del gestore idrico per mettere fine allo scempio.

