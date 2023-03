Via Su Piscinali, area verde con attrezzi sportivi 

Un'altra area verde di Uta sta per essere realizzata in via Su Piscinali. Il Comune ha recentemente ottenuto il contributo di 25 mila euro, con la partecipazione al 50 per cento, per il progetto “Sport nei Parchi”. La nuova area sportiva, localizzata nei pressi del parco di via Su Piscinali, sarà dotata di una serie di attrezzature sportive per giovani, adulti, anziani e diversamente abili. L’utilizzo degli impianti sportivi è gratuito e sarà possibile svolgerlo individualmente o con la supervisione di una società sportiva del territorio che manifesterà l’interesse a prendersi cura della gestione dell’area. «Questo progetto ci rende particolarmente orgogliosi per il fatto che verrà promosso il binomio sport e benessere all'interno di uno spazio verde, accogliente e inclusivo, attraverso l'utilizzo di attrezzi sportivi di ultima generazione dotati di istruzioni e codici qr facilmente consultabili attraverso il proprio smartphone», afferma il consigliere Graziano Meloni, delegato alla valorizzazione ambientale e verde pubblico. «L'obiettivo è valorizzare le aree in precedenza abbandonate per renderle fruibili ai concittadini di tutte le età. Sport, salute e socialità sono valori fondamentali per migliorare la qualità della vita della nostra comunità», conclude il sindaco Giacomo Porcu.

