Via Stoccolma, sbloccati i lavori per l’accesso alla palestra 

L’interrogazione in Consiglio di Nando Sechi (Lega-Anima di Sardegna), martedì scorso, aveva acceso i fari. La risposta puntuale dell’assessora all’istruzione Giulia Andreozzi ha sbloccato l’impasse e cominciato, ieri, a risolvere il problema. Almeno quello legato all’accesso alla palestra tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado. Lieto fine per la scuola di via Stoccolma: dopo anni di disagi (e di cantieri) ieri mattina gli operai sono tornati all’interno della scuola: dopo la restituzione di una parte del cortile, era rimasto il problema dell’accesso alla palestra che obbligava i bambini a uscire dall’edificio, attraversare l’esterno, e poi rientrare. Ora gli operai sono al lavoro per realizzare un “varco” interno che eviterà ai bambini di uscire dall’edificio. «Sono soddisfatto della puntualità con l’assessora ha dato risposta a un problema di una scuola che da anni, per diverse ragioni legate all’edilizia, è in sofferenza», spiega Nando Sechi.

la scuola di via Stoccolma vive da anni problemi legati alle condizioni della sue strutture: le vicende del trasferimento alla Italo Stagno oggi sono un ricordo, ma i problemi restano. Il blocco 1 ancora chiuso perché sanabile con una ristrutturazione ma solo con una demolizione e successiva ricostruzione. «Su questo abbiamo avuto finanziamento della Regione di 6 milioni», aveva detto l’assessora in consiglio. poi c’è sempre il problema degli altri lavori, quelli per cui era stato reso obbligatorio il trasferimento alla italo Stagno, che di fronte a una variante di progetto attendono ancora l’ok del ministero. «La fine dei lavori è prevista a gennaio, speriamo che il ministero dia risposta quanto prima». ( ma. mad. )

