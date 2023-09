Via Stoccolma, ora la scuola si divide 

La brutta notizia è che oggi sarà un altro giorno senza scuola per i bambini delle elementari di via Stoccolma. Quella buona invece è che questa settimana sarà l’ultima lontano dai banchi. Lunedì prossimo il nuovo anno scolastico comincerà anche per gli oltre 300 alunni della primaria di Genneruxi: il Comune infatti ha cominciato ad allestire le aule della Italo Stagno, a Is Mirrionis, dove almeno fino a Natale, ma potrebbe essere che si vada avanti fino a metà febbraio 2024, si trasferiranno 180 bambini che frequentano il tempo pieno (che usufruiscono del servizio mensa), mentre altri 150 faranno lezione nelle aule della scuola media Regina Elena, accanto alla primaria. «Premesso che era importante che finalmente la scuola cominciasse, accettiamo questa decisione votata dalla scuola con mal di pancia», spiega Giuseppe Aquila, presidente del Consiglio di istituto di via Stoccolma. «Mal di pancia perché questa soluzione divide la scuola». A Is Mirrionis andranno i bambini che frequentano il tempo pieno, in via Stoccolma gli altri.

La scuola

Il consiglio di istituto, tornato a riunirsi ieri sera , ha detto sì al trasferimento alla Italo Stagno. Una decisione presa non senza «mal di pancia», appunto (con solo 4 voti favorevoli dei rappresentanti dei genitori, e 10 astenuti, i docenti e gli Ata), ma l’obiettivo di tutti era quello di non far perdere un giorno di scuola in più ai bambini. E così è stato. Il caso, come è noto, è scoppiato dopo che il Comune ha comunicato l’inagibilità dell’edificio che ospita la primaria in via Stoccolma e l’impossibilità di completare per tempo i lavori di messa in sicurezza. Lavori che la scuola aspettava di vedere prima dell’inizio dell’anno scolastico e che invece per “problemi strutturali imprevisti e più grandi” non è stato possibile effettuare nei tempi previsti. Da lì, la prima ipotesi di allestire una soluzione temporanea all’interno del cortile con i container (soluzione troppo costosa e difficile da realizzare anche per un problema legato ai tempi), quindi è spuntata l’idea delle tende poi saltata (dopo aver effettuato anche una prova) in seguito alla protesta di molti genitori e alla contestuale nota della protezione civile che avvertiva che non sarebbe stato comunque possibile allestire la tensostruttura in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, fissato per lunedì scorso.

Rassicurazioni

Sullo sfondo è sempre rimasta l’opzione del trasferimento alla Stagno: il sopralluogo di lunedì scorso con Comune, scuola, docenti e genitori aveva già indicato (informalmente) questa soluzione. E ieri sera è diventata ufficiale e definitiva. «L’amministrazione ha già cominciato ad allestire le aule», trasportando banchi e sedie ed effettuando tutte le pulizie dei locali, «e tutti i servizi necessari», come l’organizzazione di mensa e scuolabus per trasportare ogni giorno i bambini da Genneruxi a Is Mirrionis e viceversa, spiega il vicesindaco Giorgio Angius. «Lunedì prossimo la scuola comincerà», assicura. E poi aggiunge. «Siamo contenti che si chiuda questa parentesi e che il consiglio di istituto di via Stoccolma abbia deciso per il trasferimento alla Stagno: noi abbiamo sempre pensato che quella fosse la soluzione numero uno ma era giusto e doveroso che decidesse la scuola».

Il caso ieri è approdato anche in Consiglio comunale con l’interrogazione di Matteo Massa (Progressisti) che ha chiesto le dimissioni delle assessore Gabriella Deidda (Lavori pubblici) e Marina Adamo (Istruzione). «Ritengo che quando distrazioni come queste vanno a colpire i bambini, non ci possa essere un’assenza di responsabilità e che, individuata, sarebbe bene rimettere il proprio mandato nelle mani del sindaco e valutare le dimissioni. Questa è una delle cose più gravi che ho visto accadere in questa amministrazione». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA