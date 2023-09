Via Stoccolma, niente tende: le lezioni alla Italo Stagno 

Come nel gioco dell’oca, salvo ulteriori imprevisti, adesso si tornerà alla casella iniziale. Dopo l’ipotesi di cominciare l’anno scolastico tra le tende allestite dalla protezione civile, le polemiche da parte dei genitori e l’incertezza che ha costretto a rimandare sine die la prima campanella, l’anno scolastico per i bambini della primaria di via Stoccolma, dichiarata inagibile fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza prevista a febbraio 2024, dovrebbe cominciare (l’obiettivo è lunedì prossimo, 18) alla Italo Stagno, a Is Mirrionis. La prima proposta dal Comune, inizialmente considerata irricevibile dal consiglio di istituto dopo l’esperienza del trasferimento di un anno fa a Selargius per gli stessi motivi di inagibilità, torna ora in auge. La decisione verrà presa dal consiglio che si riunirà d’urgenza questo pomeriggio alle 17. «L’orientamento è questo», spiega Giuseppe Aquila, presidente del consiglio di istituto di via Stoccolma. «Solo adesso, dopo gli incontri di ieri con l’amministrazione, il sopralluogo allo Italo Stagno per verificare condizioni e requisiti dell’edificio appena ristrutturato, abbiamo tutti gli elementi per fare una valutazione più compiuta; spetterà comunque all’organo collegiale decidere», aggiunge. «Il nostro obiettivo è non far perdere un giorno di scuola in più ai bambini», dice la dirigente Marcella Vacca.

Gli incontri

L’improvvisa decisione arriverà dopo giorni ricchi di polemiche segnati dai mal di pancia dei genitori per l’incertezza sull’avvio della scuola, dall’intervento della garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu che ha bocciato l’ipotesi delle tende, da quella nota della protezione civile che spiegava che per l’inizio della scuola non sarebbe stato possibile allestire la tensostruttura e, soprattutto, dagli incontri di ieri tra scuola, genitori e Comune cominciati di mattina con una riunione in via Stoccolma e culminati di pomeriggio con il sopralluogo alla Italo Stagno.

Prima campanella

Così ieri mattina, quando alle 8.15 è suonata la prima campanella (in anticipo di tre giorni rispetto al calendario ufficiale, così come deciso già lo scorso giugno) in via Stoccolma sono entrati solo i ragazzi delle medie (secondaria di primo grado). I bambini delle elementari, invece, uno accanto all’altro, sono rimasti in attesa fuori dai cancelli. Con i genitori che in maniera educata e civile hanno protestato per chiedere di utilizzare a rotazione le aule libere della scuola media Regina Elena, che sta accanto alla scuola inagibile di via Stoccolma. Poi l’incontro con la dirigente Marcella Vacca ha ricucito. «C’è un problema di comunicazione tra scuola e famiglie che d’ora in poi si cercherà di risolvere», spiega Massimiliano Barbaro, rappresentante dei genitori della 3°B. «La preside ci ha incontrato e fornito molte spiegazioni, soprattutto abbiamo saputo che anche la scuola, a sua volta, era in attesa di averne da parte dell’amministrazione», aggiunge.

Il sopralluogo

Quelle spiegazioni (vere e proprie rassicurazioni, in realtà) sono arrivate ieri pomeriggio durante il sopralluogo alla Italo Stagno che il vicesindaco Giorgio Angius e le assessore Marina Adamo (Istruzione) e Gabriella Deidda (Lavori pubblici) hanno organizzato con i rappresentanti dei genitori e della scuola per verificare da vicino le condizioni dell’edificio che il Comune ha appena ristrutturato. «Abbiamo ricevuto anche rassicurazioni sul servizio di scuolabus per trasportare ogni giorno i bambini da Genneruxi a is Mirrionis, sulla disponibilità di una sala mensa adeguata per 180 bambini», ce ne sono due, «e sulla possibilità di avere numero maggiore del personale Ata che è responsabile della sicurezza dei bambini durante le lezioni», dice Aquila. «Abbiamo mostrato la qualità di questa scuola che ha tutti gli spazi funzionali per l’attività didattica dei bambini», spiega il vicesindaco. «Il Comune seguirà le indicazioni della scuola, quindi se per caso volesse continuare nella sua decisione di utilizzare le tende noi continueremo a dare la nostra disponibilità; se invece decidesse per il trasferimento alla Italo Stagno», almeno fino alla fine del 2023, «in pochi giorni saremmo in grado di organizzare tutto per far cominciare l’anno scolastico». Oggi la decisione.

