Via Stoccolma, iniziati i lavori per rifare l’area verde  

Sono iniziati ieri i lavori per la riqualificazione dell’area verde in via Stoccolma a Sestu. Una transenna che sa di promesse per il futuro chiude l’accesso. Il passato invece raccontava di giochi stinti e arrugginiti, senza panchine a parte un paio di sedute sistemate dai residenti.

Il Comune però prevede una riqualificazione importante: «Il progetto si può suddividere fondamentalmente in due macro aree funzionali immerse nel verde», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas; «all'ingresso ci sarà l'area relax con prato, arbusti ed alberi per poi proseguire, attraverso un sentiero pedonale, alla piazza sovrastante ricca di arbusti ed alberi dove sarà possibile installare dei giochi. L'intera area sarà dotata di illuminazione pubblica ed impianto di irrigazione».

Quella di via Stoccolma è una delle tante aree verdi di questa zona, il quartiere Ateneo, di cui negli anni si sono occupati anche gli abitanti; su un lato c’è pure un bel murale dedicato ad Anna Politkovskaja. Ma non mancavano neppure i problemi; tra incuria, tubi scoperti, e addirittura qualcuno che provava a parcheggiare qui, non era comunque il miglior posto per giocare o rilassarsi. I lavori dovrebbero finire in qualche settimana. «La riqualificazione di via Stoccolma con piantumazioni e nuovi percorsi è stata aggiudicata in questi giorni alla ditta Primavera», continua la sindaca Paola Secci, «fa parte del programma di cura e salvaguardia degli spazi verdi della nostra cittadina. Quest'area verrà consegnata ai cittadini rinnovata e fruibile da grandi e piccini del quartiere».

