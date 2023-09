Via Stoccolma, il grande pasticcio 

Domani in molte scuole d’Italia e della Sardegna suonerà la prima campanella. Ma non in via Stoccolma, a Cagliari, dove regna la confusione totale. La scelta fatta dal Consiglio d’istituto di utilizzare le tende della Protezione civile per ospitare 200 scolari ha sollevato una tempesta di polemiche. In testa Carla Puligheddu, garante dell’infanzia e dell’adolescenza, che ha bollato la decisione come «scellerata, non ci sono né alluvioni né terremoti. I bimbi non devono stare dentro una tenda». Molto meglio, per lei e la maggior parte dei genitori, il trasferimento nella scuola Italo Stagno di via Is Mirrionis, appena ristrutturata. Una soluzione, seppur contestata, quindi, c’era. Ma venerdì a tarda sera arriva il ribaltone con una nota del Comune di Cagliari: «La Protezione civile regionale ha necessità di circa 6 giorni lavorativi per il montaggio e allestimento di 10 aule da realizzare con tende nel campo sportivo della scuola Regina Elena adiacente alla scuola primaria».

Caos totale

Nessuno sa niente, la dirigente aspetta che il Comune batta un colpo, la garante dell’infanzia convoca per domani una riunione urgente con l’assessora comunale alla Pubblica istruzione, i genitori organizzano, sempre per domani, una singolare forma di protesta per listare a lutto la scuola, manifestazione poi rientrata perché mancano le autorizzazioni della Questura. «La situazione si sta scaldando e non vogliamo che vada fuori controllo, anche perché siamo all’oscuro di tutto», dice Giuseppe Aquila, rappresentante dei genitori, mentre due agenti della Digos fanno capolino nell’istituto per il secondo giorno di seguito. Insomma, un pandemonio. Di certo c’è solo che domani la scuola sarà chiusa, e sin qui niente di irreparabile vista che la data ufficiale d’inizio è il 14 settembre, il problema nasce per il futuro. Quando questi bambini potranno andare a scuola, dove e in quali condizioni? Il Consiglio d’istituto cambierà la decisione originaria e il sindaco Paolo Truzzu firmerà l’ordinanza di trasferimento? In questa situazione al limite della neurodeliri circa 100 genitori stanno valutando di iscrivere i propri figli in altre scuole che, però, a classi fatte, non possono accoglierli.

Edificio pericoloso

L’edificio che dovrebbe ospitare i bambini delle elementari è fuori uso da due anni per problemi strutturali e, come ormai purtroppo accade spesso, i lavori per il ripristino sono in fortissimo ritardo. Così, l’istituto che avrebbe già da domani dovuto ospitare oltre 300 remigini e scolari, non sarà pronto prima del 16 febbraio 2024. «I lavori hanno subito un ritardo a causa delle alte temperature e per le inevitabili sorprese durante gli scavi», fa sapere Gabriella Deidda, assessora comunale ai Lavori pubblici.

La riunione

Mercoledì, il Consiglio d’istituto composto da docenti e da (due) genitori, viene convocato in fretta e furia, in mezzora ecco la decisione drastica: i bambini svolgeranno le lezioni nelle tende. Inizia una corsa contro il tempo che si ferma venerdì sera con la nota del Comune. «Il nostro funzionario tecnico ha fissato in sei giorni il tempo per la sistemazione», afferma Marco Porcu, assessore regionale all’Ambiente a cui fa capo la Protezione civile. «I costi del montaggio sono a carico del Comune che dovrà restituirci le tende nel momento in cui scattasse un’emergenza. In ogni caso – aggiunge Porcu – abbiamo a disposizione come riserva una quota da destinare alle emergenze nazionali».

