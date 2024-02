Via Stoccolma, festa per il rientro a scuola 

Ad accogliergli palloncini, coriandoli e pure i fumogeni. E poi un concerto organizzato dai compagni e dalle compagne dell’indirizzo musicale della scuola media con i cartelli colorati di “Benvenuto”.

Per le alunne e gli alunni della scuola elementare, che da settembre erano ospiti della scuola Italo Stagno a Is Mirrionis, il rientro nell’istituto di via Stoccolma è stata una grande festa. Il trasloco, tra mille polemiche e varie soluzioni (tra lui la possibilità di sistemare le tende della Protezione Civile nell’area esterna) era stato causato dai lavori di riqualificazione dell’edificio. Ma seppure questi ancora non sono terminati, da ieri le dieci classi “nomadi” del tempo pieno hanno finalmente potuto riprendere tutte le attività didattiche secondo il regolare orario di lezione nella sede di Genneruxi, mentre quelle del tempo ordinario continueranno a essere ospitate alle medie.

Dieci aule più la mensa

«Sono state consegnate dieci aule più due che verranno utilizzate per la mensa scolastica. I locali della mensa, la palestra così come buona parte dell’edificio sono ancora inutilizzabili perché impegnati dai lavori», puntualizza subito Pino Aquila, presidente del Consiglio d’istituto. Bambini e bambine sono entrati dal cancello in via Costantinopoli e sarà così ancora per diverso tempo. L’accesso di via Stoccolma, infatti, resta chiuso perché quell’ala è ancora interessata dall’intervento di ristrutturazione della scuola. Ma anche buona parte del giardino resta un cantiere aperto.

Malcontento

«La soddisfazione per essere rientrati nella naturale sede di Genneruxi c’è ed è tanta, ma c’è malcontento perché la scuola non è stata consegnata nelle condizioni in cui ci era stato promesso», aggiunge Aquila. «Vorremmo capire bene se i locali recuperati per il servizio mensa siano realmente idonei. Purtroppo anche questa volta le notizie che arrivano ai genitori sono frammentarie, l’unica comunicazione ufficiale che abbiamo avuto, la settimana scorsa, è stata solo quella relativa al rientro in sede».

Il nodo-giardino

E poi resta il nodo giardino: troppo piccola l’area agibile per ospitare 180 bambini. «Dove faranno la ricreazione? In quali spazi passeranno il tempo all’area aperta? Ora noi siamo consapevoli che i lavori debbano essere fatti, ma non vorremmo che questo rientro nei tempi, pur non essendo terminato l’intervento, sia solo una mossa in virtù delle elezioni e i lavori vadano a rilento. L’unica cosa che chiedono i genitori è che l’istituto sia utilizzabile in sicurezza e nella sua totalità».

E se bambini e bambine hanno fatto i salti di gioia nel rientrare nelle loro vecchie aule, per le famiglie è dunque una felicità a metà. «Essere tornati qui è importante per l’orario. I nostri figli e le nostre figlie entrano finalmente a scuola alle 8.15 e non con un ritardo di 40 minuti: una follia», commenta mamma Daniela Conigiu, «purtroppo resta una situazione precaria, non ottimale che non fa cessare i nostri malumori. Ci accontentiamo di ciò che arriva, non possiamo fare diversamente, ma speriamo termino presto l’opera. Almeno il disagio della distanza è chiuso, per il resto sembra la storia infinita».

