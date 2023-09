Via Stoccolma, attesa per il trasferimento 

L’unica informazione che compariva ieri all’ora di cena sul sito internet della scuola era una nota sull’attivazione del servizio di accoglienza che spiegava, tra le altre cose, che “il servizio sarà erogato anche nel plesso della scuola Primaria presso l’edificio dell'Italo Stagno, a partire dal giorno 18 settembre 2023”. Per il resto, dell’inizio dell’anno scolastico per i bambini delle elementari di via Stoccolma, fissato per lunedì prossimo, sul sito della scuola non c’è traccia. «Ma è già comunque ufficiale», dice Giuseppe Aquila, presidente del consiglio di istituto di via Stoccolma, rassicurando le famiglie. «Il trasferimento delle dieci classi del tempo pieno è stato deliberato mercoledì dal consiglio di istituto dopo il documento del Comune che dà garanzie sul fatto che le aule della Italo Stagno possono ospitare, a partire da lunedì 18 settembre, i bambini della primaria di via Stoccolma», costretti al trasferimento (forse fino a metà febbraio del 2024) per l’inagibilità dell’edificio di Genneruxi. «Le famiglie sono state messe al corrente, tra oggi e domani verrà pubblicato il verbale del consiglio di istituto che certifica che l’inizio delle lezioni è fissato per lunedì. Nel frattempo, scuola e Comune continuano a lavorare per definire gli ultimi dettagli su orari di scuolabus e servizio mensa».

RIPRODUZIONE RISERVATA