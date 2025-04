Via Spano, erbacce e degrado nell’area cani 

Sarebbe un’area per cani, ma in questi giorni, nessuno porterebbe qui volentieri il suo quattrozampe. Si trova a Sestu in via Velio Spano, all’angolo con via Laconi: qui domina l’erba alta, irregolare, e un suolo sterrato, poco pulito.

Le segnalazioni arrivano dai residenti della zona, sperando che in questo periodo e con l’inizio degli sfalci delle erbacce incolte in città, anche questa zona sia pulita quanto prima.

Ma questa vecchia area cani avrebbe i giorni contati. Proprio lì accanto sta nascendo un nuovo parco. «Abbiamo piantumato e ora lo stiamo attrezzando, con il verde abbiamo messo alberi, panchine recuperate dal parchetto di via Fiume e una fontanella, mentre con l’appalto di arredo urbano verranno realizzate due aree cani con alcuni attrezzi per attività di agility dog», dichiara l’assessora al Verde pubblico Roberta Argiolas. (g. l. p.)

