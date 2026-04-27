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Il caso.
28 aprile 2026 alle 00:26

Via Sonnino, turista in contromano investe una 47enne sulle strisce 

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Ha svoltato dopo la rotonda in via Sonnino arrivando da via Gallura, senza accorgersi di aver imboccato la corsia riservata ai taxi e ai mezzi pubblici. Al volante dell’automobile, una Bmw Serie 2, un cittadino straniero, con ogni probabilità un turista. Poco dopo ha travolto un’altra turista, una donna di 47 anni che, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando sulle strisce pedonali.

Fortunatamente per la donna non si è trattato di nulla di grave: se la sarebbe cavata, infatti, solo con un trauma al piede e tanta paura. Immediati i soccorsi del personale del 118, intervenuto in via Sonnino con un’ambulanza. Successivamente la turista 47enne investita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santissima Trinità.

È apparso provato anche il turista alla guida della Bmw, che avrebbe avuto difficoltà a capire e interpretare la segnaletica. Per questo si sarebbe immesso per errore in via Sonnino nella corsia riservata ai taxi e ai mezzi pubblici.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi, ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità.

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