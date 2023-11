Via Sonnino,  dove la doppia fila è strutturale 

C’è un’altra tendenza particolarmente in voga a Cagliari: quella della doppia fila. Non occorrono dati e report dettagliati, per accorgersene è sufficiente trascorrere qualche ora in giro per la città. Dai quartieri più periferici alle vie centrali l’istantanea cambia poco. Ad esempio, in una mattina come tante, in via Campania la carreggiata praticamente si dimezza, con lo spazio per la circolazione portato via in entrambi i sensi di marcia da: piste ciclabili e posteggi regolari eguagliati da quelli irregolari. In via Sonnino il problema è noto da tempo e si concentra in prossimità dell’incrocio con via Alghero, dove ormai la notizia sarebbe non imbattersi in automobili momentaneamente abbandonate dove non sarebbe consentito.

E anche nel Largo la moda impazza, accompagnata dalle doppie frecce a intermittenza che forse alleviano i sensi di colpa ma non mettono certamente al riparo dalle sanzioni. «Un fenomeno diffuso su tutto il territorio, che ovviamente cerchiamo di contrastare», assicura Gianbattista Marotto. «Ma in questo caso parliamo di soste per brevissimo tempo, la cui soluzione forse sarebbe solo un presidio fisso che ovviamente non è possibile».

