Via Solferino, scontro fra auto Ferite lievi per una donna 

Scontro fra auto e una donna ferita. L’incidente è accaduto ieri in via Solferino, vicino alle scuole elementari. La conducente di una vettura che si dirigeva verso via Caglairi ha perso il controllo dell’auto e ha finito per invadere la corsia opposta, andando su un’auto che arrivava in quel momento. Poi, secondo gli accertamenti della polizia locale, in retromarcia ha urtato un’altra vettura. Una donna che viaggiava a bordo in una delle auto coinvolte è rimasta ferita e trasportata al Pronto soccorso per accertamenti. In via Solferino sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori Sea del 118. Il traffico è stato bloccato per consentire i rilievi.

