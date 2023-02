Via Solarussa: raid vandalico dentro il parco 

Non c’è pace per il parco di via Solarussa, nel quartiere Freccia Verde, inaugurato nel 2019 e periodicamente preso di mira dai vandalici. Nei giorni scorsi a essere distrutte sono state le panche dei tavoli da pic-nic in legno. Le panche sono state letteralmente sradicate e i chiodi lasciati a vista, diventando anche pericolosi per i più piccoli e per gli animali. Un’altra amara sorpresa, dopo le svastiche e altri disegni sconci realizzati con un pennarello nero, qualche mese fa, sui giochi, per i genitori che portano i propri figli a giocare al parco.

Probabilmente si tratta di una bravata dei tanti ragazzi che la sera, alla chiusura, trovano il modo di accedere all’interno del polmone verde e passarvi del tempo tra musica alta e schiamazzi.

Il Comune, dopo la segnalazione, ha subito provveduto ad aggiustare le panche danneggiate e ora sono nuovamente utilizzabili.

«Ovviamente sono stati riparati, ma sono stati spesi altri soldi dei quartuccesi», incalza l’assessore ai lavori pubblici e ambiente, Walter Caredda, «i cittadini devono collaborare affinché questi vandali vengano allontanati. Non dobbiamo mai dimenticare che tutelare il bene comune è compito di tutti: amministrazione e cittadini».

Nel parco, però, sono presenti le telecamere e già in passato, soprattutto i residenti del quartiere, avevano chiesto ripetutamente di poter visionare i filmati per risalire ai colpevoli e sanzionarli. Forse intervenire con maggiori controlli e con le multe, potrebbe essere utile come deterrente.