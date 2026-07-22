Via Solarussa, al parco si canta insieme 

Un’orchestra senza spartito, dove ogni partecipante contribuisce con il proprio ritmo per costruire un’unica esperienza musicale. Domani, dalle 18, il parco di via Solarussa a Quartucciu ospiterà l’evento Drum Circle, l’appuntamento del cartellone di “Sere d’Estate” promosso dall’assessorato comunale alla Cultura. L’iniziativa punta a trasformare uno dei principali spazi verdi del paese in un luogo di incontro e socializzazione. Guidati da un “facilitatore”, i partecipanti daranno vita a una piccola orchestra. «Vogliamo valorizzare il parco di via Solarussa come luogo di aggregazione per il quartiere», spiega l’assessora Elisabetta Contini. «Abbiamo pensato a un evento capace di mettere d’accordo grandi e piccoli, e sarà la dimostrazione di come, attraverso l’attività creativa e di socializzazione, si possa costruire qualcosa insieme, in questo caso di una sinfonia musicale». ( mat.cab. )

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