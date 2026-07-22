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Quartucciu.
23 luglio 2026 alle 00:46

Via Solarussa, al parco si canta insieme 

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Un’orchestra senza spartito, dove ogni partecipante contribuisce con il proprio ritmo per costruire un’unica esperienza musicale. Domani, dalle 18, il parco di via Solarussa a Quartucciu ospiterà l’evento Drum Circle, l’appuntamento del cartellone di “Sere d’Estate” promosso dall’assessorato comunale alla Cultura. L’iniziativa punta a trasformare uno dei principali spazi verdi del paese in un luogo di incontro e socializzazione. Guidati da un “facilitatore”, i partecipanti daranno vita a una piccola orchestra. «Vogliamo valorizzare il parco di via Solarussa come luogo di aggregazione per il quartiere», spiega l’assessora Elisabetta Contini. «Abbiamo pensato a un evento capace di mettere d’accordo grandi e piccoli, e sarà la dimostrazione di come, attraverso l’attività creativa e di socializzazione, si possa costruire qualcosa insieme, in questo caso di una sinfonia musicale». ( mat.cab. )

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