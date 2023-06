Via Siotto, la maxi antenna fa paura 

Un’antenna per la telefonia mobile nel cuore del centro storico, le proteste dei residenti preoccupati per gli effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute: diventa un caso il posizionamento di un traliccio alto 18 metri in un cortile privato di via Siotto. Gli operai che dovevano posizionare l’antenna sono arrivati ieri di buon mattino, ad attenderli hanno trovato un capannello di cittadini indignati, ma che alla fine hanno dovuto accettare che la società telefonica aveva tutte le autorizzazioni per installarla. L’installazione è stata facilitata anche dall’assenza di un regolamento comunale in grado di evitarne il posizionamento in aree antropizzate: in paese è già presente un’antenna di questo tipo, sopra l’hotel Villa Rosa.

Onde elettromagnetiche

Francesca Frau, una residente, d’ora in poi vivrà di fronte al grosso traliccio: «Sono preoccupata. Ho un bambino affetto da una malattia autoimmune, non vorrei che le onde peggiorassero il suo quadro clinico. Ci siamo dovuti arrendere ma abbiamo chiesto al Comune che venisse misurato il campo elettromagnetico ora, e quando l’antenna entrerà in funzione».

A Simonetta Soddu per trovarsi l’antenna a un palmo di naso basterà semplicemente aprire una finestra: «D’ora in poi – commenta – dovrò convivere con questo mostro attaccato alla mia casa. Sono preoccupata soprattutto per mio figlio».

Polemica politica

Per Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch”, l’amministrazione comunale non ha fatto abbastanza per evitare il posizionamento dell’antenna: «La società ha presentato la richiesta lo scorso dicembre, mi chiedo come mai gli uffici si siano limitati al silenzio assenso, e non si siano opposti”.

Il sindaco, Angelo Dessì, spiega i passi intrapresi dall’amministrazione: «Abbiamo chiesto una sospensiva dei lavori, che ha provocato un ricorso al Tar da parte della società di telefonia, per evidenziare come questo traliccio fosse impattante abbiamo invitato la Tutela del paesaggio a effettuare nuovi rilievi, ma è stato tutto inutile».

Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, spiega come l’amministrazione sia al lavoro per creare un regolamento ad hoc : «Chi ci accusa di immobilismo dimentica che la legge che consente ai Comuni di dotarsi di regole certe per impedire casi simili risale al 2011. Mi chiedo perché in dieci anni non abbiano fatto nulla».

Gianluca Lilliu, responsabile dell’Ufficio tecnico chiarisce la situazione: «I nostri uffici sono stati chiamati a esprimere un parere edilizio: sugli aspetti ambientali e di carattere paesaggistico sono intervenuti Tutela del paesaggio e Arpas». (i. m.)

