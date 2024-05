Via Serra, auto veloci e pedoni a rischio 

In via Serra, a Serramanna, una tra le strade più trafficate da pedoni, auto, pullman e anche qualche trattore, non c’è mai stato un marciapiede e i cittadini più volte hanno lamentato le condizioni di pericolo. Poco più di 700 metri d’asfalto, di cui 500 totalmente sprovvisti di uno spazio riservato ai pedoni. Del resto è impossibile realizzarlo: se ci fosse il marciapiede non sarebbero possibili né il transito delle vetture per lo scarico merci delle attività commerciali, né una sosta veloce e anche i residenti avrebbero difficoltà ad entrare e uscire con l’auto dalle proprie abitazioni.

Camminare sul ciglio

Il pericolo è però soprattutto per i pedoni impegnati a percorrere il tratto che prende avvio dall’incrocio con via XXV Aprile, fino all’intersezione con via Tripoli, dove inizia il marciapiede a raso fino al termine della via. «Lo spazio è ridotto, devo fare lo slalom con il passeggino tra le auto parcheggiate», racconta Melissa Molino, residente in via Serra e neo mamma: «Uscire di casa è un’impresa: troppi automobilisti non si fermano anche se vedono una carrozzina. Di base c’è poco rispetto».

Le auto sfrecciano ad alta velocità e i pedoni devono camminare sul ciglio della strada, stretta e scoscesa,con non pochi impedimenti. «Dovrebbe essere istituito il traffico residenziale con limite a 30 chilometri orari», commenta Grazia Lilliu: «Occorre soprattutto permettere ai pedoni di transitare in sicurezza. La via è molto lunga e purtroppo i dossi artificiali non disincentivano la velocità, anzi: rendono il passaggio ancora più pericoloso perché il dislivello con la cunetta è troppo alto».

Parcheggi avventurosi

La strada stretta non è però solo un problema per i pedoni: «Basta una macchina parcheggiata male, anche di pochi centimetri, e il pullman non passa, bloccando un servizio pubblico e di fatto l’intera circolazione», denuncia Cristian Pani, titolare della ditta che ogni giorno trasporta gli studenti del circondario nelle scuole di Sanluri. «Qualche giorno fa, all’ora di pranzo, il pullman è rimasto bloccato per un’ora e mezza a causa di un parcheggio azzardato. Abbiamo chiamato chi di competenza, ma a quanto pare per indisponibilità del carro attrezzi, la vettura non poteva essere rimossa. Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi simili».Il traffico è stato deviato su via Cesare Battisti, fino all’arrivo dell’ignaro proprietario dell’auto. «Siamo rimasti sotto il sole ad aspettare il pullman che non arrivava», racconta una studentessa dell’istituto “Vignarelli” di Sanluri: «Abbiamo saputo del ritardo solo quando una nostra compagna è stata chiamata dalla madre. Alla fine è venuto a prenderci un pullman sostitutivo».

Caditoie sporche

Fabrizio Schirru, dalla sua barberia, racconta invece il disagio dovuto alla sporcizia che si accumula nelle caditoie: «Una pulizia programmata dei tombini e specialmente maggior senso civico delle persone aiuterebbe ad evitare un altro storico problema di questa via: bastano poche gocce e la strada si allaga, l’acqua forma un vortice ed è impossibile uscire dalle macchine, figuriamoci passare a piedi».

L’assessora

Il Comune conosce il problema. «Abbiamo fatto diversi sopralluoghi – spiega Moralvia Montis, assessora alla Viabilità – per verificare le condizioni della strada e la viabilità. In alcuni punti è molto stretta ma non abbiamo margini di miglioramento se non dedicare comunque parte della carreggiata anche ai pedoni, come stiamo studiando di fare».

