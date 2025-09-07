VaiOnline
Serramanna.
08 settembre 2025 alle 00:37

Via Serra, arrivano i rinforzi: due assunzioni in Comune 

Due nuovi impiegati al Comune di Serramanna, dove prosegue il piano di assunzioni per rinforzare l’organico ridotto all’osso da trasferimenti verso altri enti e collocamenti in pensione. Dal primo settembre è scattata la presa in servizio di due nuovi impiegati, un istruttore amministrativo contabile e un istruttore tecnico, selezionati col metodo dell’utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri Comuni, in particolare da Samassi e Arbus.

Il Municipio, che sconta l’emorragia di dipendenti che ha portato in un decennio a un calo di oltre venti unità e nei mesi scorsi ha provocato disagi per i cittadini con alcune chiusure programmate degli uffici, non dispone di graduatorie concorsuali in corso di validità per i profili professionali in questione. Anche i bandi di mobilità volontaria destinati ai dipendenti in servizio in altri Comuni (che hanno dato luogo a sole due nuove assunzioni e non hanno dato gi risultati attesi), hanno indotto l’ufficio Personale del Comune a puntare sull’utilizzo (per scorrimento) delle graduatorie concorsuali di altri enti, a titolo oneroso, per un totale di dieci nuove figure professionali. Dopo la presa di servizio dei primi nuovi assunti, avvenuta nei primi giorni di agosto, il piano dell’amministrazione comunale va avanti con l’arrivo dei nuovi impiegati.

