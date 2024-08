Via Selargius, spunta una nuova buca al centro della carreggiata 

L’asfalto si sgretola in mezzo alla strada: preoccupazione tra i cittadini in via Selargius nel centro urbano quartuccese, dove al centro della carreggiata si è formato un buco, subito transennato dagli operai comunali.

Dopo la buca rattoppata in via Domusnovas quella che ha destato, la scorsa primavera, non poca preoccupazione in via Cesare Cabras, ora a distanza di qualche mese e senza l’aggravante delle piogge per il settore lavori pubblici arriva una grana: in via Cesare Serra, quasi adiacente all’angolo con via Nazionale,

Crepe e avvallamenti, probabilmente derivanti da vecchi lavori mal conclusi, infatti, sono una costante in città. Eppure l’amministrazione guidata da Pietro Pisu, già nella scorsa consiliatura, ha speso ingenti somme di denaro per sistemare diverse arterie cittadine.

«Le segnalazioni che ci arrivano vengono sempre prese in considerazione e verificate», precisa l’assessore Walter Caredda. «Ci stiamo già occupando di via Selargius, dobbiamo capire da cosa dipende questo sgretolamento, se c’è una perdita di Abbanoa o deriva da altro. Ma, per la tranquillità e sicurezza di tutti, se dovesse essere necessario chiederemo anche alla polizia locale di chiudere quel tratto di strada, al momento è tutto sotto controllo». (fr. me.)

