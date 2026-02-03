Via Segrè, guardrail danneggiato blocca il marciapiede 

Nel marciapiede in via Segrè, nel tratto di strada di fronte centro commerciale Le Vele a due passi da via Goffredo Mameli, un guardrail piegato e danneggiato invade il percorso pedonale, trasformando quella che dovrebbe essere una normale passeggiata in un percorso ad ostacoli.

Il pezzo metallico, probabilmente danneggiato e deformato in seguito ad un incidente stradale, occupa gran parte dello spazio destinato ai pedoni, costringendo chi passa a scendere sull’asfalto o a camminare sul bordo. A rendere ancora più difficoltoso il passaggio dei pedoni è la presenza di una folta vegetazione al lato del marciapiede, che restringe ulteriormente lo spazio.

La situazione è particolarmente pericolosa per anziani, bambini e persone con disabilità, che in quel punto non hanno altre alternative sicure. Secondo diversi cittadini, il guardrail si troverebbe in queste condizioni da diversi anni, senza essere mai stato riparato definitivamente. Un problema noto e ben visibile, proprio in una zona molto frequentata, che solleva interrogativi e attenzione sui tempi di intervento e sulla sicurezza urbana.

A complicare ulteriormente la riparazione, è il tema riguardante la proprietà del tratto di strada: si tratta di una zona problematica per la divisione dei confini, perché situata tra Quartucciu e Quartu a distanza di pochi metri. La messa in sicurezza e la riparazione del guardrail dipendono quindi dalle verifiche sulla proprietà del marciapiede. Soluzione che da anni non è stata però ancora trovata.

