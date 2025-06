Via S’Ecca S’Arrideli, no agli attraversamenti pedonali 

Dopo la messa in sicurezza di via Dell’Autonomia Regionale Sarda con marciapiedi e rotatorie, la strada più pericolosa della campagna quartese è adesso via S’Ecca S’Arrideli, di competenza della Città Metropolitana, dove non ci sono né luci né strisce pedonali e dove il futuro sembra ancora più nero. «La via S’Ecca S’arrideli è classificata come strada provinciale e al momento non presenta le condizioni tali da consentire la realizzazione di attraversamenti pedonali che possano garantire la sicurezza dei pedoni», fanno sapere dalla Città Metropolitana. Con buona pace di chi ci vive e di chi la percorre tutti i giorni. Perché non sono bastate le tante croci di cui questa arteria è costellata, per mettere mano a un intervento di messa in sicurezza. Basta passarci per vedere cosa succede. Si cammina in cunetta, quando la vegetazione non lo impedisce, altrimenti addirittura nella carreggiata con il rischio di essere messi sotto dalle auto che arrivano a tutta velocità. Il tratto più pericoloso,è quello della curva dove non si vede niente e più volte le canne sporgono oltre la striscia bianca.Ed è qui che aveva perso la vita Matteo Fabbrocile il tredicenne falciato da un auto il giorno della festa di Sant’Elena nel 2019, appena sceso dal pullman mentre attraversava la strada.

