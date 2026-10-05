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Sestu.
06 ottobre 2026 alle 00:40

Via Scipione, cantiere e divieti 

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Scavi a Sestu nella centralissima via Scipione, dove gli operai saranno in attività fino al 30 ottobre. Come spiega Matteo Taccori, consigliere con delega ai Lavori Pubblici: «Via Scipione sarà interessata da importanti lavori di posa dei cavidotti elettrici. Per garantire la sicurezza di cittadini e maestranze, dalle 8 alle 17 nei giorni feriali sarà chiusa la via e verrà istituito il divieto di sosta ambo i lati. Il transito per i residenti sarà comunque garantito ove possibile grazie alla presenza dei movieri».

Ieri il cantiere si fermava all’incrocio con via Dettori, ma si sposterà col tempo. Traffico e rallentamenti in vista quindi, per residenti e automobilisti. «Scusandoci per i disagi, invitiamo la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a preferire percorsi alternativi nelle ore di cantiere», conclude Taccori.

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