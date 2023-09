Via Schiavazzi, liquami sotto i palazzi 

Via Schiavazzi è nuovamente sommersa da un lago d’acqua fognaria. Ieri i cittadini si sono risvegliati con un lago d’acqua putrida che ammorba l’aria. «Assurdo perché accade dopo l’intervento effettuato pochi giorni fa in risposta alle nostre istanze», denuncia il consigliere comunale del gruppo sardista Marcello Polastri, che si era occupato del caso alcune settimane fa e che ieri ha scritto ad Area, al Comune, e al gestore idrico.

L’esponente dei Quattro mori sollecita «il rifacimento completo delle condotte idrico fognarie. La situazione attuale è peggio che mai e finché non verranno rifatti i sottoservizi di via Schiavazzi, e dell’intero rione di Sant’Elia, sarà sempre così. Ma nel frattempo è già stato richiesto un altro intervento con il quale si richiede la soluzione più utile e duratura».

Le perdite fognarie nella zona sono cicliche e riguardano sia le cantine che le aree esterne. Nonostante frequenti interventi degli autospurgo, non si riesce ad ottenere una soluzione strutturale, che preveda l’istallazione di nuove tubature, che si intasano per una serie di ragioni che non sono mai state abbastanza chiarite.

