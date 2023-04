Via Scano, sbaglia nell’imboccare la curva e sfonda con l’auto la recinzione dell’area cani 

Ha rischiato grosso l’automobilista che ieri mattina, verso le 5,30, ha sfondato la recinzione dell’area attrezzata per cani tra via Scano e via Pessina. Imboccando la curva per immettersi in via della Pineta ha sbagliato manovra finendo dritto nel giardino frequentato quotidianamente da numerosi proprietari degli animali. La Fiat Punto ha attraversato lo spiazzo allestito dal Comune travolgendo una delle panchine per poi bloccarsi dalla parte opposta. Fortunatamente l’area cani era deserta. Sono stati alcuni passanti e residenti del rione a chiedere l’intervento della Polizia municipale. Quando la pattuglia è arrivata sul posto l’automobilista era sparito. C’era però la macchina, danneggiata sulla parte anteriore e ferma sopra la rete metallica verde dalla parte di via Scano. Gli agenti hanno raccolto informazioni e ricostruito la dinamica dell’incidente per poi individuare il proprietario della Punto grazie alla targa. Si tratta di capire se al momento dell’incidente si trovasse prioprio lui al volante o se la guidasse un’altra persona. La macchina è stata poi recuperata con il carro attrezzi e trasferita nel deposito comunale.

Nelle prossime ore il proprietario sarà comunque sentito dalla Polizia locale e sottoposto ad accertamenti. Dovrà evidentemente spiegare il motivo del suo allontanamento. Fortunatamente a quell’ora l’area cani era completamente deserta. Se qualcuno si fosse trovato all’interno per accompagnare il proprio animale un incidente di certo spettacolare ma non grave avrebbe potuto avere bel altri risvolti. (a. pi.)

